Фото дня: Ханю в окружении охраны на Олимпиаде в Пхенчхане

Олимпийский чемпион Игр-2014 японец Юдзуру Ханю прибыл в Корею для участия в Олимпиаде. В аэропорту он замечен в окружении трех охранников. Напомним, что Ханю пропустил командный турнир фигуристов и выступит только в личном первенстве.
23-летний спортсмен - первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он - текущий обладатель мировых рекордов за короткую программу, произвольную и их сумму.
I guess he's heavily guarded enough. #YuzuruHanyu #Pyeongchang2018 #Olympics https://t.co/N9u7z71gI9 pic.twitter.com/arlIJGRg4E– Iron Klaus (@Iron_Klaus) 11 февраля 2018 г.
11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
kotovski
Звездняк у этого полировщика льда.Кому он наx нужен?
23:58 11 февраля
Serenky25
Эльф из Анимэ?
13:23 11 февраля
ki
кто это ?! мир сошел с ума....
12:57 11 февраля