12:15 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Фото дня: Ханю в окружении охраны на Олимпиаде в Пхенчхане

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Олимпийский чемпион Игр-2014 японец Юдзуру Ханю прибыл в Корею для участия в Олимпиаде. В аэропорту он замечен в окружении трех охранников. Напомним, что Ханю пропустил командный турнир фигуристов и выступит только в личном первенстве.

23-летний спортсмен - первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он - текущий обладатель мировых рекордов за короткую программу, произвольную и их сумму.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kotovski

Звездняк у этого полировщика льда.Кому он наx нужен?

23:58 11 февраля

Serenky25

Эльф из Анимэ?

13:23 11 февраля

ki

кто это ?! мир сошел с ума....

12:57 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!