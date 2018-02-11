Фото дня: Ханю в окружении охраны на Олимпиаде в Пхенчхане

Олимпийский чемпион Игр-2014 японец Юдзуру Ханю прибыл в Корею для участия в Олимпиаде. В аэропорту он замечен в окружении трех охранников. Напомним, что Ханю пропустил командный турнир фигуристов и выступит только в личном первенстве.

23-летний спортсмен - первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он - текущий обладатель мировых рекордов за короткую программу, произвольную и их сумму.

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Медальный зачет Олимпиады-2018