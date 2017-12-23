Федор Климов: "Все иностранные фигуристы хотят видеть россиян на Олимпиаде"

Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, подчеркнул, что соперники хотят видеть россиян на Олимпиаде-2018. 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.
- К чемпионату Европы будете привносить что-то особенное в тренировочный процесс?
- Будем добавлять, конечно! Проблемы же налицо. Почему не вышла Ксения ? Она расстроена и не хочет ничего говорить. (Екатерина БЕСПАЛОВА)
морпех
Так наши сами не хотят больше появляться на Олимпиаде!Поедут(если ещё поедут)полуспортсмены из полустраны,напичканные полудопингом,под полуфлагом и,возможно,сделают полукруг с несуществующим больше для всех наших спортсменов(статист.погрешность)власовско - бандеровско - петровским торговым триколором!
00:50
kolos249
Хотят видеть, да - нейтральных существ без Родины и флага, которым можно плевать прямо в морду и они всё стерпят. Печально всё это..
20:40 23 декабря