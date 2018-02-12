16:00 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Федор Климов: "Решение об окончании карьеры я не принимал"

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Фигурист Федор Климов, выступающий в спортивной паре с Ксенией Столбовой, заявил, что на данный момент не принимал решения о завершении карьеры. Напомним, что пара не попала на Олимпийские игры-2018 по решению Международного олимпийского комитета, который не выдал приглашения Столбовой.

– Решение об окончании карьеры я не принимал и никаких заявлений делать не собираюсь, – цитирует "Р-Спорт" Климова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180212/1132443809.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Ему другую девушку надо. Более адекватную. Дмитриев когда-то каждую свою партнершу золотом одаривал )

16:11 12 февраля

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