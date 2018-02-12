Федор Климов: "Решение об окончании карьеры я не принимал"

Фигурист Федор Климов, выступающий в спортивной паре с Ксенией Столбовой, заявил, что на данный момент не принимал решения о завершении карьеры. Напомним, что пара не попала на Олимпийские игры-2018 по решению Международного олимпийского комитета, который не выдал приглашения Столбовой.

– Решение об окончании карьеры я не принимал и никаких заявлений делать не собираюсь, – цитирует "Р-Спорт" Климова.