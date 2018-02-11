Евгения Медведева: "Живем в одной квартире с Бобровой, чаи гоняем"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жилищных условиях спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

– На Олимпиаде все очень необычно, я представляла себе Олимпийскую деревню совсем по-другому. Я думала, будут маленькие домики, а там такие небоскребы стоят, - отметила Медведева. - Мы живем в одной квартире с Катей Бобровой, чаи гоняем. Она во всем меня поддерживает. Мне кажется, если нужно, она даже ночью придет и будет мне помогать в каких-то переживаниях. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.

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