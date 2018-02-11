Евгения Медведева жестко ответила иностранным журналистам

После блестящего выступления в короткой программе командного турнира российская фигуристка Евгения Медведева очень долго отвечала на вопросы журналистов в смешанной зоне. Уже в самом конце один из иностранных коллег поинтересовался у Медведевой:
– Вы стали одной из тех спортсменок, кто получил от Международного олимпийского комитета разрешение выступать на этих Играх. Вы гордитесь этим правом, признанием от МОК?
Медведева жестко, вдумчиво и подбирая слова, ответила на великолепном английском:
– Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы – 81,06. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады – 4 очка. Также борьбу за медали продолжают США, Япония и Италия.
Антимайдан
A_E_C Ну да, сказано правильно. Но прям чтобы уж "жёстко" - такого не увидел. Вот если бы сказала что-то против политики МОК и тех, под чью дудку он пляшет... Типа, что "не больно много чести от этих редисок разрешение на выступление получать" - вот тогда да, жёстко.------------------------------ Вопрос задавал мастер провокаций и Медведева это понимала. Поэтому и подбирала слова. Если бы она ответила так, как все эти западные структуры и СМИ заслуживают, её бы моментально дисквалифицировали - она обязана соблюдать их правила, что бы выступать на ОИ.
12:03
zvovs
Звание депутата будет мало, в жёны пойдёт....
11:22
inachipoch
Щас спою Бней Иегуда Скоро ты выйдешь замуж и ты сменишь фамилию тоже.------------- Не обижайте ЧМОку. Он настоящий мужик. У него дома 15 резиновых жён. А уж как он в спорте разбирается!
09:38
kozban400
Бней Иегуда У вас не просто невежество, а дремучее!
09:13
Щас спою
Бней Иегуда Скоро ты выйдешь замуж и ты сменишь фамилию тоже.А пока лучше тебе поскакать
09:12
A_E_C
Ну да, сказано правильно. Но прям чтобы уж "жёстко" - такого не увидел. Вот если бы сказала что-то против политики МОК и тех, под чью дудку он пляшет... Типа, что "не больно много чести от этих редисок разрешение на выступление получать" - вот тогда да, жёстко.
09:12
xStream
Чмока, русские всегда остаются русскими, и в горе и в радости мы едины, и это не разрушить, и твоя злость и непонимание этого говорит о зависти, что такого чувство родства россиян у тебя не будет никогда. Ты просто чужой и среди чужих и бывших своих. Участь Иуды.
08:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Женя грамотно отшила какого-то журналюшку.
08:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
чмошкин у тебя вообще фамилии нет ,ты тупарик Шмока! Свою фамилию ты продал за корзину печенья, а хохляцкий пачпорт сжег ,теперь живешь по фальшивому ээээээстоннннскому, без роду и племени. у-ха-ха.
08:42
Бней Иегуда
Я очень горжусь своей семьёй, но... фамилию с Бабасян на Медведева сменила.))
08:36
SpaMan
умная речь неглупого человека
08:34
inachipoch
Умница!
08:29