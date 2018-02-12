Евгения Медведева: "Загитова выложилась по полной, как и все ребята"

Российская фигуристка Евгения Медведева после завершения командного турнира Олимпиады-2018 отметила, что необходимо подержать медали в руках, чтобы прочувствовать статус серебряного призера. Также она похвалила Алину Загитову, которая откатала произвольную программу.

Сама Медведева стартовала в короткой. Обе спортсменки заняли первое место в своих видах.

- Алина выложилась по полной, как и все ребята, - заявила Медведева. - Медаль придает уверенность каждому. Хорошо, что индивидуальные соревнования не будут первым выходом на лед.

Медальки еще надо подержать в руках. Осознание еще не пришло. Но скажу точно: быть серебряным призером Зимних Олимпийских игр - это круто! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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