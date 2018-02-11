Евгения Медведева: "В начале сильно волновалась"

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что сильно волновалась перед своим первым выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане.

Россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

– В начале сильно волновалась, но по ходу программы постаралась с волнением справиться и вроде бы это удалось. Все нормально, но еще есть над чем работать, - сказала Медведева. - Решение тренеров по поводу расстановки в команде, по-моему, оптимальное. Да будет так! (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.

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