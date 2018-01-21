Евгения Медведева: "Мнения о поездке на Олимпиаду не изменила"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая серебряным призером чемпионата Европы, после выступления поделилась своими ощущениями от проката. 18-летняя фигуристка уступила победу 15-летней Алине Загитовой.
- Как оцениваете второе место после всех ваших чемпионских титулов?
- Серебро есть серебро. Сложно поменять значение медали, но для меня после двухмесячного перерыва это неплохо.
- Как-то вы заявляли, что не можете выступать под нейтральным флагом, но потом поменяли свою позицию и согласились поехать в Пхенчхан под флагом МОК…
- Была готова к таким вопросам. Своего мнения я не меняла и рада тому, что МОК пошел на компромисс. Да, мы будем "Оlympic athletes from Russia", так что мы будем представлять Россию, нашу страну и для каждого смотрящего трансляцию соревнований или в зале будет понятно, из какой мы страны и что из себя представляют эти ребята.
- Готовы выступать в Пхенчхане с утра?
- Человеческий организм и разум привыкают почти ко всему. У нас будет время, чтобы адаптироваться, правда, с тренерами это еще не обсуждали, но думаю, что проблем не будет.
- Все видели, как вы закрыли глаза в ожидании оценок за произвольную программу. Поделитесь своими эмоциями и ощущениями до и по ходу проката.
- Проснулась сегодня с мыслью, что буду делать все, что в моих силах в данный момент и жить данной секундой, не важно, какими будут обстоятельства. У меня тренировка прошла очень хорошо и никаких казусов не было. В прокате были моменты, на которые повлиял мой двухмесячный перерыв, но я вкладывала в него всю душу. Еще в четверг я сказала, что постараюсь показать настоящую Анну Каренину и сегодня я пыталась это сделать. Надеюсь, у меня получилось и зрителям понравилось. А глаза закрыла - просто я словно записывала на пленку тот момент: зал стоял, встречал, благодарил, а я благодарила их в ответ.
- Вас после окончания произвольной программы обняла Татьяна Тарасова, если не секрет, что она сказала?
- Татьяна Анатольевна поздравила меня c возвращением, подарила цветочки и пожелала мне удачи в будущем. То, что такие люди за меня переживают, это ценно. Спасибо что есть время до Олимпиады, буду вкладывать все силы в работу. Этот старт научил меня жить данной секундой и делать максимум из того, что ты можешь здесь жить и сейчас. (Екатерина БЕСПАЛОВА)
К.Б.Ын
Белые флажки. За бабло и без трусов будут выступать.
07:59
kolos249
Такая же перевёртыш, как и все её "нейтральные" коллеги.
06:33
Братчанин
Такая же, как все... Сначала не готова выступать под нейтральным флагом, потом кокой-то компромисс от МОК и согласилась, но мнение своё не поменяла - это она о чём?
06:20
морпех
За Россию без допинга! И правильно. Одна из немногих кристально чистых наших чемпионок. Один из немногих спортсменов нашей страны, за которого не стыдно. Нечего идти на поводу у ватриотов. 01:11||||||Вообще - то не нашей...если только вы не из ОАР!))Может будет потом,после ОИ...А если рассуждать,типа они же из России,тогда и вся наша мужская сборная по биатлону - немецкая,ибо...тренер же из Германии)
05:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да все они переобулись в воздухе. сначала по команде одно "думали", теперь другое. а своего мнения нет, пока деньги платят.
01:35
За Россию без допинга!
И правильно. Одна из немногих кристально чистых наших чемпионок. Один из немногих спортсменов нашей страны, за которого не стыдно. Нечего идти на поводу у ватриотов.
01:11