Евгения Медведева: "Мнения о поездке на Олимпиаду не изменила"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева​, ставшая серебряным призером чемпионата Европы, после выступления поделилась своими ощущениями от проката. 18-летняя фигуристка уступила победу 15-летней Алине Загитовой.

​- Как оцениваете второе место после всех ваших чемпионских титулов?

- Серебро есть серебро. Сложно поменять значение медали, но для меня после двухмесячного перерыва это неплохо.

- Как-то вы заявляли, что не можете выступать под нейтральным флагом, но потом поменяли свою позицию и согласились поехать в Пхенчхан под флагом МОК…

- Была готова к таким вопросам. Своего мнения я не меняла и рада тому, что МОК пошел на компромисс. Да, мы будем "Оlympic athletes from Russia", так что мы будем представлять Россию, нашу страну и для каждого смотрящего трансляцию соревнований или в зале будет понятно, из какой мы страны и что из себя представляют эти ребята.

- Готовы выступать в Пхенчхане с утра?

- Человеческий организм и разум привыкают почти ко всему. У нас будет время, чтобы адаптироваться, правда, с тренерами это еще не обсуждали, но думаю, что проблем не будет.

- Все видели, как вы закрыли глаза в ожидании оценок за произвольную программу. Поделитесь своими эмоциями и ощущениями до и по ходу проката.

- Проснулась сегодня с мыслью, что буду делать все, что в моих силах в данный момент и жить данной секундой, не важно, какими будут обстоятельства. У меня тренировка прошла очень хорошо и никаких казусов не было. В прокате были моменты, на которые повлиял мой двухмесячный перерыв, но я вкладывала в него всю душу. Еще в четверг я сказала, что постараюсь показать настоящую Анну Каренину и сегодня я пыталась это сделать. Надеюсь, у меня получилось и зрителям понравилось. А глаза закрыла - просто я словно записывала на пленку тот момент: зал стоял, встречал, благодарил, а я благодарила их в ответ.

- Вас после окончания произвольной программы обняла Татьяна Тарасова, если не секрет, что она сказала?

- Татьяна Анатольевна поздравила меня c возвращением, подарила цветочки и пожелала мне удачи в будущем. То, что такие люди за меня переживают, это ценно. Спасибо что есть время до Олимпиады, буду вкладывать все силы в работу. Этот старт научил меня жить данной секундой и делать максимум из того, что ты можешь здесь жить и сейчас. (Екатерина БЕСПАЛОВА)