Евгения Медведева: "Ко мне проверка не приходила, но я очень тщательно слежу за экипировкой и всем остальным"

Российская фигуристка Евгения Медведева после короткой программы командного турнира Олимпиады-2018 отметила, что не ощущает на себе повышенного внимания со стороны МОК. Она также добавила, что очень рада поддержке болельщиков.

Напомним, Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы – 81,06.

– Вы установили мировой рекорд в короткой программе. Довольны прокатом?

– Все нормально. В начале немного нервничала, по ходу программы попробовала с этим справиться и вроде бы получилось, - сказала Медведева. - Ощущения довольно спокойные, впереди еще много работы. Я была очень сильно сосредоточена перед прокатом, возможно, на будущее надо постараться быть более расслабленной.

– Ранние подъемы в дни соревнований вас не пугают?

– Нет, я уже привыкла. Организм, видимо, не понимает, где находится. Поэтому если получается лечь спать в 8 вечера, в 5 утра я спокойно просыпаюсь.

– Ощущаете на себе повышенное внимание представителей МОК в связи с вашим статусом OAR?

– Ко мне никакая проверка не приходила. Но во благо своей команды я очень тщательно слежу за экипировкой и всем остальным.

– Как вам поддержка болельщиков на трибунах?

– Это очень круто, я не ожидала! Во время шестиминутной разминки они так аплодировали и скандировали мое имя. Мне очень приятно, спасибо им большое. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады составляет 4 очка.

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