Евгений Плющенко: "Олимпиада будет бешеная"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил надежду, что Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут на высоком уровне. Также он отметил большое количество именитых фигуристов на турнире.

- Эта Олимпиада будет самой интересной в истории, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. - Я говорю о мужском одиночном катании. Юдзуру Ханю, Патрик Чан, Натан Чен, Сома Уно, Хавьер Фернандес, наши спортсмены. Тем более некоторые лидеры травмированы - я о Юдзуру. И вот справится ли он по здоровью? Интрига будет супер, Олимпиада будет бешеная.