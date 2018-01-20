Евгений Плющенко: "Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Олимпийские игры в Пхенчхане должны отправиться Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Первый в пятницу на чемпионате Европы выиграл серебряную медаль, а второй - бронзовую.

- Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда, - цитирует ТАСС Плющенко. - Несмотря на то, что Алиев дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что и доказал на чемпионате Европы. Мне он очень понравился и в короткой, и в произвольной программах. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее - ровный, аккуратный, стройный, настоящий боец, желаю ему удачи на Олимпиаде.

Хорошо откатав короткую программу, Алиев мог легко потеряться в произвольной, тем более что выступал после Хавьера Фернандеса, теперь уже шестикратного чемпиона Европы. Но этого не произошло - два хороших четверных тулупа, достойный аксель, хорошая хореография, пластика. Думаю, это новый стиль.

Коляда? Я не понимаю, почему тренеры не видят, что он заведомо неправильно прыгает четверной лутц, летит уже вприсядку, вылетает спиной и как будто уже знает, что будет ошибка. В этом прыжке нет уверенности, но он все равно стал лучше кататься, и его короткая программа мне понравилась. Коляда начал открываться, делать длинные и долгие движения, кататься на ребрах конька.