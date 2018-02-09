Энберт и Забияко заменят Тарасову и Морозову в произвольной программе

Тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер сообщила, что эта пара в произвольной программе командного турнира не выступит, чтобы успеть восстановиться к личному турниру. По информации "СЭ", в произвольной программе командного турнира Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзовые призеры московского чемпионата мира. (Владимир ИВАНОВ)

Фигурное катание. Команды. День первый. Как это было