08:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Энберт и Забияко заменят Тарасову и Морозову в произвольной программе

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Тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер сообщила, что эта пара в произвольной программе командного турнира не выступит, чтобы успеть восстановиться к личному турниру. По информации "СЭ", в произвольной программе командного турнира Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзовые призеры московского чемпионата мира. (Владимир ИВАНОВ)

Фигурное катание. Команды. День первый. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shur

Bolt1975 Сами решили поднять белый флаг в командных соревнованиях! Решили, что первое место уже не занять! Позор!!!___________ Это тактика такая. В Сочи было точно также.

09:39

Bolt1975

Сами решили поднять белый флаг в командных соревнованиях! Решили, что первое место уже не занять! Позор!!!

09:05

IRB

Сдаются в командных?

08:26

wasp00000

Полностью женская пара?

08:04

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