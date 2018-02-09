Энберт и Забияко заменят Тарасову и Морозову в произвольной программе

Тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер сообщила, что эта пара в произвольной программе командного турнира не выступит, чтобы успеть восстановиться к личному турниру. По информации "СЭ", в произвольной программе командного турнира Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзовые призеры московского чемпионата мира. (Владимир ИВАНОВ)
shur
Bolt1975 Сами решили поднять белый флаг в командных соревнованиях! Решили, что первое место уже не занять! Позор!!!___________ Это тактика такая. В Сочи было точно также.
09:39
Bolt1975
Сами решили поднять белый флаг в командных соревнованиях! Решили, что первое место уже не занять! Позор!!!
09:05
IRB
Сдаются в командных?
08:26
wasp00000
Полностью женская пара?
08:04