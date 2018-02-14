Елена Чайковская: "Второе место Тарасовой и Морозова перед произвольной программой - не приговор"

Заслуженный тренер России Елена Чайковская отметила, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов должны были претендовать на первое место в короткой программе Олимпиады-2018. Пара занимает второе место, а лидируют Суй Вэнцзин и Хань Цун из Китая.

- Как вам выступление Тарасовой и Морозова?

- Наши ребята замечально откатали. Все максимально сделали. Прекрасно.

- Могли претендовать на первое место?

- Могли и должны были. Не знаю, что не удалось, надо смотреть по судьям. Ребята сделали все максимально. Но такой результат не проблема, потому что впереди еще произвольная программа.

- Вам не показалось, что судьи симпатизируют канадцам?

- Они на третьем месте и у них большая разница. Мне не показалось, что их тащат. Надо посмотреть сколько поставили судьи, а за что не поставили. Там же во второй оценке есть всякие подпункты.

- Сможет ли наша пара догнать китайцев?

- После произвольной программы может быть абсолютно любой результат. Это не приговор. Нужно ждать завтрашнего проката. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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