Елена Чайковская: "Вагнер раскритиковала программу Загитовой? Она сама может прыгнуть только на первых секундах"

Заслуженный тренер России Елена Чайковская отметила, что у Алины Загитовой лучшая программа одиночницы, которую она когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания.
- Американская фигуристка Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018. По ее словам, Загитова убивала время в начале вступления. Что скажете об этом?
- У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания. В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют. Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель.
Если говорить о начале программы Загитовой, то она удивительно танцевальная, очень музыкальная, органичная. На эту девочку просто хочется смотреть. Совершенно не думаешь о прыжках или сложности. Настолько естественно, органично и музыкально она катается. Загитова - это явление в женском одиночном катании. Что бы там ни говорила Вагнер и все остальные, за ней надо наблюдать, ей нужно любоваться. А самое главное - ждать от нее новых свершений. Не только сейчас, но и в следующей четырехлетке и Олимпиаде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
ЛокоМотив
grad45,единственная поправка,наши предки живут на этих обширных пространствах не тысячу,а десятки тысяч лет и только в нашем понимании цивилизации больше 3000 лет,ведь мы потомки великих цивилизаций гуннов и скифов,ну может еще каких нибудь других,как представишь себе,дух захватывает
12:06
Sinaron
rus_facicty, кастрюли сними и скачи отсюда побыстрее.
11:45
grad45
исперов22081973 _______ Я, вот, татарка из Казани. Но с вами не согласна... Ненавидите мою Родину - это ваши проблемы. Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. Вы просто дурак... Для меня Америка - искусственная страна-изгой. У неё нет культуры, индейцы уничтожены. Страна рабов. Герои - сплошные воины из прошлого и будущего. Гладиаторы и терминаторы. Ни одного памятника реальному солдату. Да и в Берлине памятник советскому воину, тому, кто освободил мир от фашизма. Куда Америке тягаться с тысячелетней историей России и моего любимого города - Казани? Сравнения просто смешны...
11:28
grad45
исперов22081973__ пардон, точно, американка она...
11:27
rus_facicty
нет ни флага, ни гимна, бугага))), бомжи
11:25
исперов22081973
grad45 она не канадка,а пиндоска
11:23
grad45
О, как канадку плющет… Это что ж, она ставит под сомнение профессионализм главного тренера Этери Туберидзе, который готовит и Женю Медведеву? Зачем она это говорит? Чтобы у судей уже закрались сомнения в уникальности Алины? Просто cмешны её рассуждения… Куда канадке до наших девочек? Это просто земля и космос… Женская зависть гложет… Канадка, занимайся своим делом. Судить наших девочек будут профессионалы…
11:12
grad45
rus_facicty______ инциндент был... но это фэйк... погибли в основном сирийские военные. это инфа пошла от тех, кто хочет сорвать выборы Путина, оклеветать подвиг Романа Филипова, сказав, что в Сирии сражаются наёмники из России, а не настоящие военные-герои... нет фото, нет видео, нет пруфов... боевики сразу бы выложили в Интернет... читайте реальные новости в Интернете. кому надо, тот найдёт правдивую инфу, а не вот это...
11:11
rus_facicty
группу вагнера накрыли в сирии, 500 трупанов)) веселимся
10:56