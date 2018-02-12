Елена Чайковская: "Вагнер раскритиковала программу Загитовой? Она сама может прыгнуть только на первых секундах"

Заслуженный тренер России Елена Чайковская отметила, что у Алины Загитовой лучшая программа одиночницы, которую она когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания.

- Американская фигуристка Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018. По ее словам, Загитова убивала время в начале вступления. Что скажете об этом?

- У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания. В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют. Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель.

Если говорить о начале программы Загитовой, то она удивительно танцевальная, очень музыкальная, органичная. На эту девочку просто хочется смотреть. Совершенно не думаешь о прыжках или сложности. Настолько естественно, органично и музыкально она катается. Загитова - это явление в женском одиночном катании. Что бы там ни говорила Вагнер и все остальные, за ней надо наблюдать, ей нужно любоваться. А самое главное - ждать от нее новых свершений. Не только сейчас, но и в следующей четырехлетке и Олимпиаде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)