Елена Чайковская: "Программа Тарасовой и Морозова мне крайне не нравилась по ходу сезона"

Заслуженный тренер России Елена Чайковская отметила, что на результатах выступления в произвольной программе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова сказалось то, что ребята перегорели, а также последний стартовый номер, под которым наша пара вышла на лед. Россияне стали только четвертыми на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Ребятам достался плохой стартовый номер – последний. Кроме того, их выбило блестящее катание пары Савченко и Массо, – отметила Чайковская. – Немцы показали потрясающую сложность, самоотдачу и великолепную хореографию. Хотя был большой разрыв и никто не предполагал, что они дотянутся до китайцев и до нас. Но поскольку их соперники отработали со сбоями, получилось так, как получилось. Думаю, что наши ребята немного перегорели. Они слышали все оценки соперников, поэтому было тяжело совладать с собой. Наша пара оказалась не в своей струе, не в своем настроении. Не говоря о том, что они допустили серьезные ошибки, которые дали им очень низкую техническую оценку.

Тарасова и Морозов нормально прошли командные соревнования, но личные – это другая нагрузка. Ну и как я сказала, у них был последний стартовый номер. Нужно иметь опыт. Ну и сама их программа не дотягивает до уровня золотых медалей Олимпиады. Рядом с программой Савченко она выглядит незатейливой. У соперников было все: море находок, много всякой мелочи, драматическая линия. В общем наша программа мне крайне не нравилась вообще по сезону. Ну а когда не была полностью исполнена техническая часть, получилось, что и ставить не за что. Конечно, сегодня было большое разочарование. Бронзовую медаль мы точно должны были брать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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