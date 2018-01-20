Елена Буянова: "Надеемся, что Сотскова поедет на Олимпиаду"

Елена Буянова, тренер 17-летней Марии Сотсковой, занявшей четвертое место на чемпионате Европы, отметила, что итог турнира оказался обидным, а ее подопечная слишком серьезно подходит к соревнованиям.

– Маша – очень серьезный человек, мне надо научить ее не только тренироваться, но и соревноваться, – сказала Буянова. – А то мы сидели слушали оценки и она прям рыдает... Она так отдается фигурному катанию! После чемпионата страны была очень опустошена. Ей ведь так непросто все дается: Сотскова ведь не маленькая и верткая, а высокая девушка. А высокий человек – это другая философия, даже в разговоре.

– На Олимпиаду едете?

– Это не меня надо спрашивать. Маша очень хорошо провела и тот, и этот сезон. Не подвела ни разу, такой умницей была на финале "Гран-при"! Так что надеемся (Екатерина БЕСПАЛОВА)