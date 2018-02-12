Екатерина Боброва: "Завтра снова улетаем на сбор. Нужно привести голову в порядок"

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что в Японии есть все условия для хорошей подготовки.

– У нас были сборы в Японии, прилетели туда в конце января, у нас было время для акклиматизации, все условия были, усердно готовились, - сказала Боброва. - Спасибо всему руководству города Ниигата, завтра снова улетаем на сбор, чтобы как следует подготовиться к следующим соревнованиям.

Нужно привести голову в порядок на сборе. Уезжаем из олимпийской деревни, чтобы освободиться от давления. У нас такой вид, что я, например, не могу выйти на тренировку ненакрашенной! Тут тренировки некоторые очень ранние, а на сборе можно тренироваться когда хочешь и привести в порядок лицо после тонн косметики (смеется). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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