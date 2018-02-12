Екатерина Боброва: "Загитова? Не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде"

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане поддержала соотечественницу Алину Загитову, которая в произвольной программе показала лучший результат.
- Я самая опытная из девушек, люблю всех опекать, поддерживать! Больше с Женей всегда общалась, с Алиной просто не пересекались, вот сейчас увиделись. Я не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде. Я в 15 лет вообще не понимала, что происходит. Желаю ей удачи! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
suomi257
что то очень много говорит!!!....лучше бы побольше молчала и лучше выступала!!!
10:07