09:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Екатерина Боброва: "Загитова? Не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде"

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Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане поддержала соотечественницу Алину Загитову, которая в произвольной программе показала лучший результат.

- Я самая опытная из девушек, люблю всех опекать, поддерживать! Больше с Женей всегда общалась, с Алиной просто не пересекались, вот сейчас увиделись. Я не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде. Я в 15 лет вообще не понимала, что происходит. Желаю ей удачи! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (1)
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suomi257

что то очень много говорит!!!....лучше бы побольше молчала и лучше выступала!!!

10:07

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!