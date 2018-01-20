Екатерина Боброва: "Уверена, что все фигуристы-сборники получат приглашения в Пхенчхан от МОК"

Екатерина Боброва, серебряный призер ЧЕ-2018 в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым, не сомневается в том, что российских фигуристов пустят на Олимпиаду. Тем не менее, спортсменка высказала опасение по поводу того, что ее отстранение за употребление мельдония может повлиять на решение относительно их пары.

– 28 января пришлют приглашения всем российским спортсменам, списки которых направляли спортивные федерации зимних видов спорта, – сказала Боброва. – Уверена, что все фигуристы, которые были указаны федерацией фигурного катания в списке получат приглашения. Потому что проблем ни у кого никогда с допингом не было из действующих спортсменов.

Единственный интересующий нас с Димой момент – моя не очень красивая история с мельдонием, которую все прекрасно знают. Немножко волнительно, потому что мы то уверены, что этот случай не может считаться допинговой историей, потому что я не была в чем-либо виновата и меня оправдали. На чемпионате мира 2016 года мы не выступали не по причине дисквалификации, а потому что нас временно отстранили от соревнований и это никакого отношения к допингу не имеет. Но в принципе хоть вокруг России и непростая ситуация, мы очень надеемся получить приглашение. (Екатерина БЕСПАЛОВА)