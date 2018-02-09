Джонатан Гурейро: "Отказываться от Олимпиады глупо"

Российский фигурист Джонатан Гурейро считает добровольный отказ от участия в Олимпийских играх глупым поступком. Спортсмен вместе с Тиффани Загорски был запасным на Играх в Пхенчхане в танцах на льду, но попал в основную заявку после недопуска к соревнованиям Ивана Букина, который должен был выступать в дуэте с Александрой Степановой.

- Я считаю, что сами спортсмены должны решать, ехать им на Олимпийские игры или нет, - приводит "Р-Спорт" слова Гурейро. - Спортсмены - люди, которые посвятили все свое детство и свою молодость любимому делу. Большой спорт и заключается в том, чтобы показать свой максимум в любых условиях. Мы с Тиффани с нетерпением ждем, когда прилетим в Корею и очутимся в олимпийской атмосфере. А отказываться от Олимпиады глупо.

Это наша первая Олимпиада, мы собираемся на ней показать себя с лучшей стороны и получить незабываемые ощущения.

Напомним, ранее Гурейро, который является сыном известной советской фигуристки Светланы Ляпиной, выступал за Австралию. Загорски представляла Францию до 2014 года.