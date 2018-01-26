Джонатан Гурейро: "Мы защитим честь России"

Россиянин Джонатан Гурейро, выступающих в танцах на льду с Тиффани Загорски, отметил, что что постарается защитить честь России на Олимпиаде в Пхенчхане. Пара Загорски/Гурейро на предстоящих Играх будет запасной.

- Очень жаль ребят, которых не пригласили на Игры. Они - наши друзья, - цитирует Гурейро пресс-служба ОКР. - Надеюсь, все решится честно и им откроют путь на Олимпиаду. Они заслужили! Обидно, что едем без флага и гимна, но таковы условия МОК. Через это нужно пройти. Мы защитим честь России.

Напомним, в танцах на льду выступит дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. МОК ранее не допустил на Игры Ивана Букина и Ксению Столбову. Их партнеры Александра Степанова и Федор Климов также не выступят.