Дмитрий Соловьев: "Слышали, как болельщики скандировали название нашей страны!"

Российский фигурист Дмитрий Соловьев считает, что он и его партнера Екатерина Боброва отлично понимали друг друга во время исполнения короткого танца в командном турнире на Олимпиаде. Российская пара показала третий результат и набрала 74,76 балла.

– По эмоциям это был лучший прокат в сезоне. Мне очень понравилось, как хорошо мы чувствовал и понимали друг друга на льду, – сказал Соловьев. – Расстроены только, что поставили второй уровень румбы. Мы очень много над ней работали. Завтра наш любимый произвольный танец, будем настраиваться на него.

Поддержка была потрясающей, мы чувствовали себя почти как дома. Акустика здесь невероятная. Мы слышали, как скандировали название нашей страны! (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Россия после короткой программы у мужчин, спортивных пар и в танцах на льду занимает 3-е место. Команда набрала 21 очко. На первом месте идут канадцы с 27 очками, вторыми - США с 23.

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