Дмитрий Алиев: "Завтра продолжим"

Российский фигурсит Дмитрий Алиев отметил, что выходил на короткую программу на Олимпиаде-2018 без лишних мыслей и с холодной головой. Россиянин за свой прокат набрал 98,98 балла. Спортсмен настраивается на произвольную программу, которая состоится завтра.

- Прошел только первый день, проделана работа, но завтра продолжим, - заявил Алиев. - Перед выходом на лед не волновался. Без лишних мыслей и с холодной головой. Очень долго был на сборах в Японии, можно уже было язык выучить! Хотелось выступить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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