05:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Боброва/Соловьев - третьи в коротком танце командного турнира Олимпиады-2018


Российские фигуристы Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получили третьи оценки за исполнение короткого танца в рамках командного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Они набрали 74,76 очка. Лидерами стали канадцы Тесса Вирту/Скотт Моир – 80,51 балла. На второе месте американцы Майя Шибутани/Алекс Шибутани – 75,46.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командный турнир

Танцы на льду

Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 80,51

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани  (США) - 75,46

3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 74,76

4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,51

5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 62,15

6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 57.94

7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 56,98

8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) - 56,88

9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) - 51,97

10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) - 44,61

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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