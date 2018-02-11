Боброва/Соловьев - третьи в коротком танце командного турнира Олимпиады-2018

Российские фигуристы Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получили третьи оценки за исполнение короткого танца в рамках командного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Они набрали 74,76 очка. Лидерами стали канадцы Тесса Вирту/Скотт Моир – 80,51 балла. На второе месте американцы Майя Шибутани/Алекс Шибутани – 75,46.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Командный турнир
Танцы на льду
Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) - 75,46
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 74,76
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 57.94
7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 56,98
8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) - 56,88
9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) - 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) - 44,61