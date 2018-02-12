Боброва/Соловьев стали третьими в произвольном танце командного турнира Олимпиады-2018

Российские фигуристы Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняли третье место в произвольном танце командного турнира Олимпиады-2018, заработав 110,43 балла. Первыми стали канадцы Тесса Вирту/Скотт Моир, вторыми - американцы Майя и Алекс Шибутани.

Отметим, судьба первых двух мест была решена еще до этого вида программы. Золото взяла Канада, заработав 73 очка из 80 возможных. Серебро завоевала Россиия (66). Бронзовые медали достались сборной США (62). Четвертыми финишировали итальянцы (56), пятыми - японцы (50).

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командный турнир

Танцы

Произвольный танец

1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 118,10

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) - 112,01

3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 110,43

4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 107,00

5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 87,88

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