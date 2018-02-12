Боброва ответила на вопрос про отсутствие флага и гимна России на Олимпиаде

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане ответила на вопрос журналиста ВВС об эмоциях на Олимпиаде и запрете МОК на российскую символику.

- Мы рады быть здесь, это исчерпывающий ответ. Серебро Олимпиады - очень круто. У нас молодая команда, и я горжусь быть ее капитаном, - отметила Боброва. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Медальный зачет Олимпиады-2018