08:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Боброва ответила на вопрос про отсутствие флага и гимна России на Олимпиаде

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Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане ответила на вопрос журналиста ВВС об эмоциях на Олимпиаде и запрете МОК на российскую символику.

- Мы рады быть здесь, это исчерпывающий ответ. Серебро Олимпиады - очень круто. У нас молодая команда, и я горжусь быть ее капитаном, - отметила Боброва. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Где россияне, там и ФЛАГ!!! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! А на все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой! Мы, россияне, в подавляющем своём большинстве, поддерживаем Владимира Путина и все его добрые начинания, во благо и могущество нашего российского Отечества и нашего спорта! Благодарим Владимира Путина за доблестный и честный труд на БЛАГО России! Вместе мы сила и нас не свернуть с пути! Владимир Путин наш Президент!

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