09:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Боброва объяснила, что случилось с Колядой


Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане объяснила, что случилось с Михаилом Колядой во время исполнения короткой программы. В короткой программе россиянин занял 8-е место, однако в произвольной стал вторым.

- Когда выступал Михаил Коляда, то смотрели его прокат в самолете, потому что летели в Корею со сбора в Японии, - сказала Боброва. - Может быть, из-за отсутствия командного духа в тот момент вышло так, как вышло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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