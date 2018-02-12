Боброва молилась за Медведеву

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что переживала за выступление соотечественницы Евгении Медведевой в короткой программе. Напомним, 18-летняя спортсменка показала лучший результат.

- Мы очень близки с Медведевой. Скажу честно, я молилась за Женю, - сказала Боброва. - Было важно, чтобы она почувствовала уверенность перед личными выступлениями. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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