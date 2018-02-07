Боброва и Тарасова будут капитанами сборной России на Играх-2018

Екатерина Боброва и Евгения Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на командном турнире на Олимпийских играх-2018, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Полный состав команды будет объявлен 8 февраля. По правилам командных соревнований, от каждой страны заявляется по два капитана, которые выполняют равнозначные функции.
Дополнительная информация
http://fsrussia.ru/news/3559-ekaterina-bobrova-i-evgeniya-tarasova-budut-kapitanami-nashej-komandy-na-turnire-v-pkhenchkhane.html