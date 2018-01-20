Боброва и Соловьев не планируют завершать карьеру после Олимпиады-2018

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым, дала понять, что они не намерены завершать карьеру после Олимпиады в Пхенчхане. Фигуристы планируют взять паузу в выступлениях. В субботу Боброва и Соловьев завоевали серебро чемпионата Европы в Москве.

- Мы не говорим, что мы заканчиваем, это важно. Мы берем паузу, восемь лет шли на пике карьеры. В Сочи рассчитывали не только золотую медаль за командный турнир получить, но не срослось. А дальше так сложилось - травма Димы, пропуск чемпионата мира из-за мельдония. Пришлось догонять, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Тесса Вирчу со Скоттом Мойром возвращались, Маргарита Дробязко с Повиласом Ванагасом, они рассказывали, что у них был стимул вернуться, им хотелось плакать от счастья. Я люблю выступать, но мне хочется соскучиться по фигурному катанию. Сейчас немножко себя заставляешь. Посмотрим, как будет складываться ситуация в танцах, от этого тоже будет зависеть, что дальше.