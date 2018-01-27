Бестемьянова готова отдать золотую медаль Олимпиады в Калгари, чтобы Букин и Степанова выступили в Пхенчхане

Золотой призер Олимпиады в Калгари 1998 года Наталья Бестемьянова в интервью RT подчеркнула, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию готовы подписать письмо в поддержку Ивана Букина, не допущенного к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Она уверена, что спортсмен не нарушал антидопинговых правил, о чем свидетельствуют соответствующие документы, и готова помочь ему отстоять свое честное имя.

– Что говорят иностранные коллеги, с которыми вы общаетесь? – вопрос Бестемьяновой.

– Чтобы вы понимали, я пишу письмо в поддержку Ивана Букина – сына моего партнера Андрея Букина. Мы помогаем им с Сашей Степановой готовить программы, всячески поддерживаем тренеров ребят Ирину Жук и Александра Свинина.

В письме я обращаю внимание на то, что он как спортсмен незаслуженно страдает. И первое, о чем спрашивают друзья-фигуристы, в том числе американцы, французы и итальянцы: "Но ведь Ваня не замешан в допинговом скандале?" Отвечаю: "Нет, конечно!"

И у меня есть на то основания. Я знаю его с детства, хожу на тренировки, могу предъявить результаты всех допинг-проб, которые он прошел за последний год, – все они были отрицательными. Он никогда не нарушал кодекс ВАДА. Соответствующие документы есть, и мы их можем представить. Коллеги мне верят и соглашаются поставить свои автографы. К началу следующей недели это письмо приобретет законченный вид и я отправлю его в Международный олимпийский комитет.

– В каком состоянии сейчас Александра и Иван?

– Вообще, я человек добрый и позитивный, но сейчас внутри все кипит. Постоянно волнами накатывает ощущение несправедливости. Мною сейчас движет желание свернуть горы. Готова отдать свою золотую медаль, добытую в Калгари в 1988-м, только бы Иван с Сашей выступили в Пхенчхане. Это самое дорогое, что у меня есть. Так вот, если я нахожусь на взводе, то можете представить, что чувствуют сами ребята, их тренеры и родители. Но мы боремся с этой дикой несправедливостью.