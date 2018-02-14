Артур Дмитриев: "Отрыв китайцев от Тарасовой и Морозова - вообще ерунда, его, считайте, нет"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев после короткой программы спортивных пар на Олимпиаде заявил, что все российские дуэты могут улучшить свой результат после произвольной программы. Он также добавил, что не увидел предвзятого судейства.

– Все наши пары здорово откатали свои программы и сделали практически свой максимум, – сказал Дмитриев. – Видимых ошибок у наших ребят не было. Есть всего один нюансик во всем этом – соперники сильные, а так все хорошо.

– Тарасовой и Морозову реально догнать китайцев?

– У них практически нет разрыва. Поэтому тот, кто выиграет произвольную программу, тот и возьмет золото. Та разница, которая есть после короткой программы, это не разрыв вообще. Можете считать, что у них стоят одинаковые оценки. Те, кто идет дальше, на третьем месте, у них разрыв, да, а у первых двух его практически нет. Меньше балла – это ерунда.

– Некоторые удивляются низким оценкам Забияко и Энберта, говорят, они должны быть в тройке. Незаслуженно их оценили?

– Сложно сказать насчет тройки. Но вообще, да, низковато их оставили, могли поднять и выше. Но насчет тройки не знаю, все-таки канадцы с тройным лутцем катались. И в то же время немцам дали шанс. Хотя если смотреть объективно, то отрыв совсем небольшой. После произвольной программы могут его легко отыграть, все будет зависеть от них.

– Многие сходятся во мнении, что судьям нравится китайская пара. На ваш взгляд, есть симпатия к ним?

– Думаю, какая-то есть. Но вообще складывается интересная борьба. Разрыв между Забияко/Энбертом и третьим местом всего два балла. А в произвольной программе можно отыграть 5-8 баллов. То есть, сегодняшний расклад ни о чем не говорит. Думаю, судьи решили, что первые две пары будут бороться за чемпионство, а все остальные за бронзу. У меня вот такое ощущение.

– Как вам судейство в целом?

– Как обычно. Ничего такого я не заметил ни по командному турниру, ни вот сейчас по короткой программе. Не могу сказать, что есть какое-то суперпредвзятое отношение.

– Как вам пара из КНДР?

– Мне она понравилась. У них общий уровень движения, конечно, слабоватенький, но техническая часть и напор хороши.

– Есть у них перспективы?

– Они есть у всех, кто работает. Так что все зависит от них самих. (Андрей СИЗЯКИН)

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