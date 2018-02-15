Артур Дмитриев: "На Олимпиаде нельзя допускать такие ошибки, как Тарасова и Морозов"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев связал не самое удачное выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в олимпийской произвольной программе с волнением. В то же время он добавил, что судейство в соревнованиях пар было адекватным.

- Думаю, Тарасова и Морозов переволновались. По ним это видно, - сказал Дмитриев. - К тому же очень сильно откатались соперники. Хотя все отработали не без ошибок, мелких, но ошибок. Возможно, только немцы их избежали.

- Но программа российской пары позволяла бороться за золото?

- Безусловно. Если бы она откаталась чисто, как она умеет, то претендовала бы на первое место. Но допускать такие ошибки на Олимпиаде... Надо кататься чисто. В итоге, кто чисто прокатался, тот и стал чемпионом. Здесь на судей пенять бесполезно.

- Как вам их работа сегодня?

- Абсолютно адекватная. Не могу сказать, что кого-то засуживали или убирали баллы. Понятно, что и спортсмены и тренеры всегда хотят, чтобы им больше поставили. Но я смотрю со стороны и могу сказать, что все по делу. Сказать, что был какой-то беспредел или кого-то засудили, не могу.

- Удивило, что китайцы не справились с волнением?

- Я очень внимательно смотрел тренировки китайцев, и они были не в очень хорошей форме. Обычно к большим соревнованиям они подходят лучше. Но тут они и на тренировках катались не очень уверенно, с ошибочками. Было видно, что они не в идеальной форме. Когда они отлично готовы, то и на тренировках катаются великолепно.

- Немецкая пара была в идеальной форме?

- Они очень хорошо готовы, но было видно, что в короткой программе у них была какая-то боязнь, поэтому и заняли после нее четвертое место. А в произвольной они отлично откатались, их выступление достойно олимпийских чемпионов. (Андрей СИЗЯКИН)

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