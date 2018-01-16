Анна Погорилая: "Сдвигов в лечении нет. Мне до сих пор не поставили диагноз"

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая в интервью "Р-Спорту" сказала, что все шло к тому, что она откажется от участия в отборочном к Олимпийским играм-2018 чемпионате России. 19-летняя фигуриста приняла такое решение из-за рецидива травмы спины.

- На самом деле очень хочу кататься. Честно признаюсь, даже выходила на лед, но все, что могла делать, - это скользить, делать простенькие вращения, - сказала Погорилая. - И даже после таких тренировок начинало скручивать спину. Это постоянная боль, порой просто невыносимая. Когда лежу или плаваю, наступает облегчение, позвоночник растягивается. Но я же не могу все время проводить в воде или в лежачем положении.

- Какие-то сдвиги в лечении есть?

- Нет. Мне ведь до сих пор не поставили диагноз. Один врач одно говорит, другой - другое, третий - третье. Врач, к которому обращались в Германии, нашел давнишнюю травму. Сказал, что четыре года назад у меня был сломан позвонок в грудном отделе. Но дело в том, что грудной отдел почти меня не беспокоит. Болит поясница, из-за этого воспаляются мышцы, воспаление идет по всей спине. Прогибаться в пояснице не могу совсем. На этапе Кубка России в Йошкар-Оле сделала вращение в заклоне – в итоге снялась с произвольной программы. Все было настолько плохо, что в раздевалке меня переодевала тренер, она же делала мне уколы, чтобы я хоть как-то могла двигаться. Потом, когда мы поехали в Канаду на этап "Гран-при", я решила пожертвовать вращением, сделать его попроще, на более низкий уровень сложности. Надеялась, что это позволит более-менее прилично откатать произвольную. Но спину все равно прихватило – произвольную я откатала ужасно.

- Получается, отказ стал облегчением?

- К этому все так или иначе шло. Мне вообще было психологически трудно в этом сезоне. В августе мы потихоньку наращивали и наращивали тренировочный темп. В какой-то момент начали катать по шесть программ утром и по шесть вечером. То есть шесть прокатов за одну тренировку. Может быть, было даже больше, сейчас уже не помню. Но психологически я "поехала" именно в тот период. Первые два проката старалась выполнить по максимуму, максимально собраться с мыслями, сконцентрироваться, но потом начинались ошибки. При этом меня постоянно как бы подгоняли, говорили: вставай, вставай… Сначала я плакала, если что-то не получалось, а в какой-то момент начала смеяться. До истерик. Сама понимала, что это ненормально, но уже ничего не могла изменить.

- То есть чувствовали, что перегружены, и все равно продолжали грызть этот кактус?

- Ну, да, надеялась и терпела до последнего. До последнего отгоняла от себя мысли, что вокруг все эти девочки маленькие, у которых сил больше, а у тебя спина больная. Что ты тупо не в состоянии прокататься хотя бы две недели, потому что снова схватит спину, а как делать заклон?