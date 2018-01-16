Анна Погорилая: "Олимпиада - вершина. Но после нее немногие могут открыть себя в жизни"

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая в интервью "Р-Спорту" сказала, что не согласна с мнением выступающей в паре с Владимиром Морозовым Евгенией Тарасовой о том, что ради Олимпиады можно быть готовым выступать даже "ломанным-переломанным". В середине декабря стало известно, что 19-летняя фигуристка выбыла из отбора на Игры-2018 из-за рецидива травмы спины.

- Мне интересно, будет со спортсменом потом, если он, ломаный-переломанный, инвалидом останется после Олимпиады? Да, Олимпийские игры - это вершина, это открывает перед человеком определенные возможности. Просто немногие потом даже после выигранной Олимпиады могут как-то себя открыть в другой жизни.

- Не так давно олимпийского чемпиона в парном катании Антона Сихарулидзе спросили в интервью, почему он так рано ушел со льда, хотя мог бы еще кататься и кататься. И он ответил, что не захотел продлевать агонию: все равно в какой-то момент пришлось бы уйти из спорта в другую жизнь. Сказал, что чем позже человек принимает решение об уходе, тем трагичнее может быть для него этот момент. И, наверное, он прав. Знаю, что многие фигуристки отказываются от возможности иметь детей, чтобы продлить карьеру. А спохватываются, когда бывает поздно.

- Это, наверное, объяснимо: люди стремятся вернуться в то время, когда были первыми, хотят снова почувствовать тот драйв. Поэтому многие и не могут остановиться. Хотя судьба у всех разная.

- Вы себе как-то представляете свою жизнь после спорта?

- Пока никак. Из того, что я планирую, у меня будут дети, однозначно. Потому что для женщины, как мне кажется, это одно из основных предназначений.