Андрей Хекало: "Конечно, Тарасова разрыдалась. Женщина..."

Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Андрей Хекало рассказал, что спортсмены не могли сдержать эмоций после того, как стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. По итогам двух программ они набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.
– Они осознавали, что им надо на уровне мирового рекорда выступить?
– Люди же едут не просто так, а за медалями, поэтому, конечно, осознают. Они не смотрят, обычно, на предыдущих, а настраиваются на программу. Здесь же не борьба, здесь борьба с самим собой. Нужно просто откатать также, как ты на тренировках откатал, как в предыдущих прокатах.
С самого начала осторожничали. Первый элемент очень хорошо получился. Единственное – Женя сразу спасовала на тулупе, но я уверен был, что остальное сделают. Пусть это будет не на скорости, но аккуратно и чисто.
– Они не собираются вешать коньки на гвоздь?
– Нет, пока вроде бы разговоров не было. Но просто, конечно, всегда шансов мало у спортсменов. Некоторые вообще не попадают, а у кого-то они первые и последние. Боятся потерять шанс. Как тренеру, конечно, жалко все это, но спорт есть спорт. Ничего не поделаешь.
– Тарасова разрыдалась?
– Конечно. Эмоции у женщин всегда сильнее. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018