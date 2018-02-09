Андрей Букин: "Перестал смотреть церемонию открытия Олимпиады, как только начал выступать Бах"

Олимпийский чемпион Калгари-1988 в танцах на льду Андрей Букин отметил, что выступление главы МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады-2018 Томаса Баха выглядело цинично после ситуации с дисквалификацией ОКР из-за допингового скандала. Участия в Играх в Пхенчхане должен был принять его сын Иван, в паре с Александрой Степановой, но Букина-младшего не пригласили на соревнования без объяснения причин.

- Перестал смотреть трансляцию, как только начал выступать президент МОК Томас Бах, - приводит "Комсомольская правда" слова Букина. - После того, что он сделал с нашими спортсменами, слушать его не хотелось. Цинично все это звучало. Жаль, мало наших показали, хотя они явно заслуживали большего, после того, как с ними так жестко обошелся МОК.

А так корейцы – молодцы. Мне церемония понравилась. Здорово, что вместе прошли сборные Южной Кореи и КНДР. А еще очень технологично получилось. Корейцы все свои достижения показали. Кое-что у Сочи позаимствовали. И начало церемонии, и идея с фонариками у зрителей. У нас в 2014 году вообще лучшее открытие Игр было, из всех, что я смотрел. Правильная была церемония, добрая.