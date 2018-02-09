Алексей Ягудин: "Тренер Коляды допустил грубейшую ошибку"

Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар во время первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянин Михаил Коляда​ допустил два падения.

– Миша Коляда выступал предпоследним. Имело смысл прыгать такие сложные прыжки?

– Это грубейшая ошибка его тренера (Валентины Чеботаревой. – Прим. "СЭ"). Прекрасно зная, как откатались все фигуристы до Коляды, тренер обязана была донести эту информацию до Михаила. Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!

– Это помогло бы?

– Даже с облегченной программой он железно был бы в тройке. Этот тактический ход оставил бы нашей команде отличные шансы на олимпийское золото. В том раскладе, который есть сейчас, в борьбу за победу крайне сложно ввязаться. Ничего нового: русские любят устроить себе сложности, а потом их преодолевать. Повторю, это полный просчет не Коляды, а его тренерского штаба. Ведь именно тренер отвечает за то, что потом происходит на льду. Нужно быть не просто тренером, но и тактиком, и математиком. Тем более, когда твой ученик катается после всех конкурентов. Татьяна Анатольевна Тарасова в такой ситуации никогда бы так не поступила.

- А как бы она поступила?

– Она всегда наблюдала за тем, что происходит на льду, чтобы владеть информацией. От ситуации зависело, какое решение она принимает – усложнить программу, упростить или оставить все, как есть. В любом случае, она сделала бы так, чтобы процент победы после выступления максимально поднять. Думаю, она сделала бы ставку на абсолютную надежность. (Владимир ИВАНОВ)