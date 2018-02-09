13:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Алексей Ягудин: "Тренер Коляды допустил грубейшую ошибку"

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Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар во время первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянин Михаил Коляда​ допустил два падения.

– Миша Коляда выступал предпоследним. Имело смысл прыгать такие сложные прыжки?

– Это грубейшая ошибка его тренера (Валентины Чеботаревой. – Прим. "СЭ"). Прекрасно зная, как откатались все фигуристы до Коляды, тренер обязана была донести эту информацию до Михаила. Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!

– Это помогло бы?

– Даже с облегченной программой он железно был бы в тройке. Этот тактический ход оставил бы нашей команде отличные шансы на олимпийское золото. В том раскладе, который есть сейчас, в борьбу за победу крайне сложно ввязаться. Ничего нового: русские любят устроить себе сложности, а потом их преодолевать. Повторю, это полный просчет не Коляды, а его тренерского штаба. Ведь именно тренер отвечает за то, что потом происходит на льду. Нужно быть не просто тренером, но и тактиком, и математиком. Тем более, когда твой ученик катается после всех конкурентов. Татьяна Анатольевна Тарасова в такой ситуации никогда бы так не поступила.

А как бы она поступила?

– Она всегда наблюдала за тем, что происходит на льду, чтобы владеть информацией. От ситуации зависело, какое решение она принимает – усложнить программу, упростить или оставить все, как есть. В любом случае, она сделала бы так, чтобы процент победы после выступления максимально поднять. Думаю, она сделала бы ставку на абсолютную надежность. (Владимир ИВАНОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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grechka2103

Совершенно согласна с Ягудиным. Уже много лет пишу: беда Коляды - это недостаточный уровень его тренера. Но он ей предан, что похвально, но идти вперед он не сможет. Хотя потенциал у него высочайший, техника прыжков - одна из лучших в мире. И что самое страшное, обоих такая ситуация вполне устраивает: у Чеботаревой - ученик мирового уровня, у Коляды - любящий, заботливый, совсем не строгий и не очень требовательный тренер. Всем хорошо и спокойно!

23:51

lennuci

А не своим ли заморским ученикам Мозер вдруг решила за денежку подыграть???

22:56

kotovski

нет у нас надёжных мужчин-одиночников.

21:49

Аксель6.0

*Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!* К сожалению, Коляда был и так не стабилен. Ничего бы не изменилось, поставили бы Мишу на пятое место и все

20:29

исперов22081973

miker65 Да фигня это все! Мы пока 3-4! Наверное и замены в последний момент тут разрешены. Перед последним видом заявим фаворитов вот и выиграем команду!////Уже не выиграем у вонючих канадцев состав сильный и танцы сильнее наших.Одиночница будет 2 и,что ловить дальше?

14:40

miker65

Да фигня это все! Мы пока 3-4! Наверное и замены в последний момент тут разрешены. Перед последним видом заявим фаворитов вот и выиграем командку!

14:22

slava_l

Да Коляда по жизни лузер, чё он когда выигрывал?

14:03