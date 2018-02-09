Алексей Ягудин: "Тренер Коляды допустил грубейшую ошибку"

Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар во время первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянин Михаил Коляда допустил два падения.
– Миша Коляда выступал предпоследним. Имело смысл прыгать такие сложные прыжки?
– Это грубейшая ошибка его тренера (Валентины Чеботаревой. – Прим. "СЭ"). Прекрасно зная, как откатались все фигуристы до Коляды, тренер обязана была донести эту информацию до Михаила. Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!
– Это помогло бы?
– Даже с облегченной программой он железно был бы в тройке. Этот тактический ход оставил бы нашей команде отличные шансы на олимпийское золото. В том раскладе, который есть сейчас, в борьбу за победу крайне сложно ввязаться. Ничего нового: русские любят устроить себе сложности, а потом их преодолевать. Повторю, это полный просчет не Коляды, а его тренерского штаба. Ведь именно тренер отвечает за то, что потом происходит на льду. Нужно быть не просто тренером, но и тактиком, и математиком. Тем более, когда твой ученик катается после всех конкурентов. Татьяна Анатольевна Тарасова в такой ситуации никогда бы так не поступила.
- А как бы она поступила?
– Она всегда наблюдала за тем, что происходит на льду, чтобы владеть информацией. От ситуации зависело, какое решение она принимает – усложнить программу, упростить или оставить все, как есть. В любом случае, она сделала бы так, чтобы процент победы после выступления максимально поднять. Думаю, она сделала бы ставку на абсолютную надежность. (Владимир ИВАНОВ)
grechka2103
Совершенно согласна с Ягудиным. Уже много лет пишу: беда Коляды - это недостаточный уровень его тренера. Но он ей предан, что похвально, но идти вперед он не сможет. Хотя потенциал у него высочайший, техника прыжков - одна из лучших в мире. И что самое страшное, обоих такая ситуация вполне устраивает: у Чеботаревой - ученик мирового уровня, у Коляды - любящий, заботливый, совсем не строгий и не очень требовательный тренер. Всем хорошо и спокойно!
23:51
lennuci
А не своим ли заморским ученикам Мозер вдруг решила за денежку подыграть???
22:56
kotovski
нет у нас надёжных мужчин-одиночников.
21:49
Аксель6.0
*Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!* К сожалению, Коляда был и так не стабилен. Ничего бы не изменилось, поставили бы Мишу на пятое место и все
20:29
исперов22081973
miker65 Да фигня это все! Мы пока 3-4! Наверное и замены в последний момент тут разрешены. Перед последним видом заявим фаворитов вот и выиграем команду!////Уже не выиграем у вонючих канадцев состав сильный и танцы сильнее наших.Одиночница будет 2 и,что ловить дальше?
14:40
miker65
Да фигня это все! Мы пока 3-4! Наверное и замены в последний момент тут разрешены. Перед последним видом заявим фаворитов вот и выиграем командку!
14:22
slava_l
Да Коляда по жизни лузер, чё он когда выигрывал?
14:03