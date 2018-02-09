Алексей Ягудин: "Должна отвечать вся команда Коляды"

Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар во время первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянин Михаил Коляда​ допустил два падения.

– Вы подчеркнули, что вина тренера очевидна. А Коляда совсем не причем?

– Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты – лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков? И все же, пусть на льду выступает один человек, но отвечать за такой провал, а никак иначе я оценить это не могу, должна отвечать вся команда Михаила Коляды. Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все.

– Вы сами, оказавшись на месте Коляды, могли взять на себя ответственность и поменять программу?

– И да, и нет, наверное. Знаете, в чем проблема Коляды? В том, что он не обладает необходимым опытом участия в крупнейших турнирах. Да, он выступал на чемпионатах мира и Европы, но не слишком много. В свое время мы с Женей Плющенко подходили к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, порядком "нахлебавшись" и насмотревшись всего на международных аренах. У нас был внутренний стержень, и мы действительно могли самостоятельно вносить изменения в программы "на ходу". При этом нужно обладать информацией, ее до тебя кто-то должен был донести. Поверьте, как правило, фигуристы сами не смотрят на то, как выступают конкуренты. (Владимир ИВАНОВ)