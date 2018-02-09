15:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Алексей Ягудин: "Должна отвечать вся команда Коляды"

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Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар во время первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что россиянин Михаил Коляда​ допустил два падения.

 
Сегодня. Пхенчхан. Михаил КОЛЯДА (в центре в нижнем ряду).Алексей Ягудин: "Отвечать за провал должна вся команда Коляды"

– Вы подчеркнули, что вина тренера очевидна. А Коляда совсем не причем?

– Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты – лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков? И все же, пусть на льду выступает один человек, но отвечать за такой провал, а никак иначе я оценить это не могу, должна отвечать вся команда Михаила Коляды. Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все.

– Вы сами, оказавшись на месте Коляды, могли взять на себя ответственность и поменять программу?

– И да, и нет, наверное. Знаете, в чем проблема Коляды? В том, что он не обладает необходимым опытом участия в крупнейших турнирах. Да, он выступал на чемпионатах мира и Европы, но не слишком много. В свое время мы с Женей Плющенко подходили к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, порядком "нахлебавшись" и насмотревшись всего на международных аренах. У нас был внутренний стержень, и мы действительно могли самостоятельно вносить изменения в программы "на ходу". При этом нужно обладать информацией, ее до тебя кто-то должен был донести. Поверьте, как правило, фигуристы сами не смотрят на то, как выступают конкуренты. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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slava_l

На Рождество к людоеду стучалась вкусная еда с криком: "Коляда"!

23:10

kotovski

Не фиг было выпендриваться с ультра-си.Тренерский просчёт.

21:41

barbos-68

С Колядой беда--он начинал как человек без нервов,а сейчас превратился во второго Ковтуна,а то и переплюнул его.Он как огня боится четверных,особенно лутца--прыгает его хорошо,высоко,докручивает,чётко встаёт на выезд и разза разом падает,не борется за выезд--,потому что психологически настроен на падение.А дежурная бабочка на акселе это уже притча во языцех.К тому же он туповат,видимо:сегодня конкуренты нападали,он сам упал с 4 лутца--так зачем ты в каскаде идёшь на четверной?? Сделай три-три на плюсы и расслабься--а в итоге падение и остался вообще без элемента.Как вот теперь отыгрывать у канадцев пять очков,которые этот дятел подарил? Учитывая,что они сильнее в танцах,а Тарасовой-Морозова не будет в произволке?

20:35

просто саня

Первый звонок! Привезли Колоду!

15:44