Алексей Урманов: "Чемпионат Европы - проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил"

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов отметил, что Олимпиада-2018 будет непростой. По его словам, он ждет высоких результатов от российских спортсменов.

– Про грядущую Олимпиаду я знаю только одно: она будет очень непростой, особенно для российских спортсменов, с учетов всем известных событий, – начал Урманов. – Мы будем ждать высоких результатов от всех наших спортсменов. В том числе и фигуристов. Чемпионат Европы показал, что все ребята и девчонки в хорошей форме. Тем более, есть еще немного времени, чтобы внести какие-то корректировки в подготовку. Думаю, все будет хорошо.

Для европейцев чемпионат Европы – проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил. Это же первенство континента! Здесь нет многих спортсменов, которые соберутся в Пхенчхане. Спрогнозировать или придумать результаты Игр сейчас нельзя. И в Японии, и в Китае, и в США с Канадой, как и в других странах, есть множество титулованных, талантливых и хороших спортсменов, которые приедут на Олимпиаду и поборются за медали. В спорте возможно все. Тем более, на Олимпийских Играх! Буду с нетерпением ждать их начала и болеть за наших! (Ярослав СУСОВ)