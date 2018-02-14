Алексей Рогонов: учитывая обстоятельства, особой радости от попадания на Олимпиаду не испытал

Российский фигурист Алексей Рогонов заявил, что не понимает причин недопуска на Олимпиаду Ивана Букина, который выступает в танцевальной паре с Александрой Степановой. Рогонов выступает вместе с Кристиной Астаховой, которые заменили недопущенных до Игр Ксению Столбову и Федора Климова.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло..., – сказал Рогонов. – Попали на Олимпиаду, но нам жаль, что с ребятами так обошлась судьба. Особенно Ваня Букин - он вообще, как говорится, мимо проходил, в Играх в Сочи не участвовал, а его вот так вот. Особой радости от попадания на Игры не испытал, учитывая обстоятельства, в которых это случилось. Но мы готовились. (Дмитрий СИМОНОВ)

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