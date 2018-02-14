Алексей Рогонов: "Мы готовились к Олимпиаде и постараемся не подвести страну"

Российский фигурист Алексей Рогонов заявил, что у него и его партнерши Кристины Астаховой серьезный настрой на Олимпиаду. В данный момент проходят соревнования спортивных пар. Астахова и Рогонов с результатом 70,52 балла занимают первое место в короткой программе.

– Это наши первые Игры, важный старт, – сказал Рогонов. – Так сложились обстоятельства, что мы заменили другую нашу пару. Мы готовились и постараемся не подвести страну! (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018