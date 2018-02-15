Алексей Рогонов: "Думал, вот оно, счастье, а это опять опыт"

Россиянин Алексей Рогонов, выступающий в паре с Кристиной Астаховой, после выступления на Олимпиаде-2018 пошутил, что приезжал за счастьем, а уезжает опять с опытом. Российские фигуристы неудачно исполнили произвольную программу и заняли лишь 12-е место.

- Я в таких случаях, и здесь тоже, говорю: думал, вот оно, счастье, а это опять опыт, - цитирует "Р-Спорт" Рогонова. - Тренер перед прокатом пожелал удачи, а после него сказал: "С окончанием". Все советы уже были даны на тренировках, сейчас надо было просто выходить и показывать, что наработано. Каждый настраивается сам.

- Мы участники Олимпийских игр, это само по себе позитив, - добавила Астахова. - Волнение есть всегда, то сильнее, то меньше. Акклиматизация повлиять не могла, мы давно в этом часовом поясе. Сработал психологический момент.

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