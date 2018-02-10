Алексей Мишин: "Включение Медведевой в короткую программу командного турнира - умный шаг"

Российский тренер Алексей Мишин поддержал решение тренерского штаба сборной заявить Евгению Медведеву на короткую программу командного турнира Олимпиады-2018.

- Мне кажется, что включение Медведевой в короткую программу – очень правильный и умный шаг, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Я уверен в ней гораздо больше, чем в наших мальчиках. Думаю, что включение ее в короткую программу это и хороший тактический шаг, потому что если произвольная программа – рассказ, то короткая – эссе. И это эссе Медведева сделает в равновесии.

Ей придется соревноваться со взрослыми спортсменками. В короткой программе, выпуская Загитову, например, означает дать некоторым судьям аргумент и рассуждения относительно девичьего катания, женского катания, детского. А включение Медведевой лишает тенденциозных судей лишать нашу спортсменку максимального балла из-за соображений девичества и так далее. Медведева демонстрирует классическое женское катание, он такое же по рангу, как и у других ее соперниц, а в чем-то даже лучше.

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