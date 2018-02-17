Алексей Мишин: "В женском катании на Олимпиаде обойдемся без старика Хоттабыча"

Знаменитый российский тренер Алексей Мишин в интервью "СЭ" оценил выступление российских фигуристов-одиночников на Олимпиаде. Дмитрий Алиев занял седьмое место, Михаил Коляда - 8-е.

– Ханю всего 23 года, а он уже двукратный чемпион Олимпиады. Будет трехкратным?

– Каждый сам выбирает свой путь. Поэтому мне сложно ответить.

– Татьяна Тарасова намекнула сегодня, что Алиеву и Коляде стоит обратиться за помощью к вам, ведь оба живут в Петербурге.

– Совсем не готов это комментировать. А в помощи я не отказываю никому: я помогал Костнер, Ламбьелю и многим выдающимся фигуристам мира.

– Мировые лидеры делают сегодня упор на сложность, а не артистизм. Мужское катание окончательно превратилось в соревнования по прыжкам?

– По тем правилам, которые есть сегодня, прогресс будет заключаться в количестве четверных прыжков. Это реалии, от которых не уйти. И я всю свою тренерскую жизнь ставил во главу угла сложность прыжкового контента. У меня были первые спортсмены в мире, которые делали подобные вещи. Тот же Урманов. И это касается не только у мужчин. Лиза Туктамышева тоже демонстрировала короткую программу с тройным акселем. Нынешние фигуристки, несмотря на всю их красоту и достижения, еще не превзошли тот рубеж, которого достигла Лиза.

– В женском одиночном катании ничто не помешает нам получить долгожданное золото?

– Помешать может только несчастье. Обойдемся без старика Хоттабыча. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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