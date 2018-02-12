Алексей Мишин: "Российские фигуристы могли выступить лучше в командных соревнованиях"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отметил, серебряная медаль российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане является хорошим результатом. Однако, по его словам, отечественные спортсмены могли побороться за золото.

- Серебряные медали - это хорошо, но могло быть и лучше, - цитирует ТАСС Мишина. - Тут два обстоятельства - неудачное выступление Миши Коляды и неприглашение Ксении Столбовой, что от нас не зависело. Но в целом серебряная медаль - это тоже ценная награда.

Мои прогнозы по результату командного турнира не меняются: женщины - впереди, пара - от первого места и, при случаи неудачи, дальше, танцы - результат немного сдвинется назад по сравнению с командным турниром, потому что будут еще американцы, французы. А мужчины - скромно.

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Медальный зачет Олимпиады-2018