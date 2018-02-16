Алексей Мишин: "Пятое место Алиева вполне закономерно"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал "СЭ" выступление Михаила Коляды и Дмитрия Алиева в короткой программе олимпийского турнира одиночников. Россиянин Дмитрий Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.

- Дмитрий Алиев вас удивил?

- Да. Он показал очень высокий уровень, хорошее зрелое катание и занял абсолютно закономерное место.

- Ему по силам взять бронзу в Пхенчхане?

- К этому надо стремиться. На своей первой Олимпиаде Женя Плющенко стал вторым, и это считалось провалом. Желаю удачи обоим россиянам, ведь пока не кончились соревнования, результат неизвестен.

Напомним, что Алиев перед завтрашней произвольной программой занимает пятое место, Коляда – восьмой перед завершающим прокатом. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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