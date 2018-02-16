Алексей Мишин: "Коляда заблудился в себе"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал "СЭ" выступление Михаила Коляды и Дмитрия Алиева в короткой программе олимпийского турнира одиночников. Россиянин Дмитрий Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.

– Коляда – мальчик безусловно талантливый, способный, музыкальный, прыгучий, – заявил Мишин. – Но заблудился или запутался сам в себе.

– Дело в психологии?

– Может, и в психологии, или ему нужна смена характера тренировок, но это удел его тренеров.

– Евгений Плющенко заявил, что Коляде нужна ваша помощь.

– Я оказываю помощь всем – бельгийцам, швейцарцам, американцам, итальянцам, казахстанцам. Не отказываю никому. Если бы вы были специалистом в фигурном катании, то увидели, что полмира делает мои упражнения, группировки и накрутки. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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