Алексей Мишин: "Дело не в качестве программы Тарасовой и Морозова. Просто не надо ошибаться"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову судьи недодали баллов в короткой программе на Олимпиаде-2018. Сегодня, 15 февраля, российская пара по итогам короткой и произвольной программ стала четвертой, набрав 224,93 балла (у бронзовых призеров Игр в Пхенчхане канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда на 5,22 балла больше).

– Поделитесь впечатлениями от выступления в олимпийской произвольной программе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли четвертое место.

– Я отнесся к их выступлению аналитически. Мне кажется, им недодали баллов в короткой программе, потому что имея одинаковые технические компоненты с китайцами, они были гораздо одухотвореннее, более изящными, - сказал Мишин. - И это должно было найти отражение в короткой программе. А что касается произвольной программы, не надо делать ошибок. Мое участие в олимпийском движении длится вот уже пятьдесят лет. Каждый раз кажется, что Олимпиада – это какая-то гроза. Но гроза заканчивается, и выглядывает солнышко. Нашим ребятам надо тренироваться и готовиться к следующим Играм. Хочу отметить, что если бы выступала наша пара Ксения Столбова и Федор Климов, то они могли бы перемешать картину в парном катании. Участие этого дуэта могло дать одно – два очка в короткой программе нашей команде, компенсировав выступление Михаила Коляды. Мы могли бы более успешно выступить командно.

– Тарасова и Морозов немного сыроваты?

– Нет, не сыроваты. У них есть элементы с четверными оборотами. Они замечательные мастера, и у них замечательный тренер. У ребят первая Олимпиада. Да, они допустили оплошность, но ничего страшного. Короткая программа у них гораздо ярче. Но дело в не качестве программы, просто не надо ошибаться. Пусть работают дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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