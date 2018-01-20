Александр Жулин: "В борьбе за бронзу в танцах на Олимпиаде возможно все"

Александр Жулин, тренер российской танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, завоевавшей серебро на чемпионате Европы, отметил, что на фигуристов давило четвертое место после короткой программы и они полностью контролировали свой прокат.

– На ребятах лежала некая плита, в катании присутствовал контроль над элементами, но я думаю, так и надо было кататься сегодня, – сказал Жулин. – На выходе из поддержке была небольшая помарочка, но на уровни она никак не повлияла. Да, вчерашний результат был неожиданностью, но Ваня с Сашей (Степанова/Букин – Прим. "СЭ") вчера отлично откатали, зато сегодня мы отыгрались. Сейчас день отдохнем и начнем готовиться к Олимпиаде. Командный турнир? Все решится завтра, есть много вариантов разных, с теми же девочками. Думаю, все станет ясно в последний момент, как еще Женя Медведева сегодня откатает.

– Если Боброва и Соловьев на разрыв аорты откатают свой проникновенный произвольный танец, реально завоевать бронзу на Олимпиаде?

– Все возможно в этом мире, лед скользкий. Думаю, что третье место в танцах является вакантным для многих пар. Расклады в танцевальных турнирах чемпионатов США и Канады? Да, следил, там всем поставили запредельные баллы, чуть ли не максимально возможные. Считаю, что это не совсем правильно. А то, что поменялись первые пары стран, пусть сами разбираются, нам надо у нас разобраться. (Екатерина БЕСПАЛОВА)